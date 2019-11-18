بالفيديو.. أخطر هجمة لجزر القمر على مرمى مصر بعد خطأ حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: هدد منتخب جزر القمر مرمى المنتخب المصري في إحدى الكرات، بالدقيقة 18، إثر تمريرة طويلة. ولم يتعامل حجازي مع الكرة، لتمر لمهاجم جزر القمر إبراهيم مادي، الذي سدد الكرة ولكن تعامل معها الشناوي لينقذ مرماه. ومازالت المباراة تشير إلى التعادل السلبي بعد مرور 20 دقيقة. ويحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز بالمباراة الأولى أمام توجو بهدف نظيف، فيما تعادل المنتخب المصري أمام كينيا بهدف لكل فريق على ملعب برج العرب.

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