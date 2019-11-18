وائل جمعة: المنتخب أصبح سيء لأن ارتداء قميص مصر أصبح سهلاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد وائل جمعة، قائد ومدافع منتخب مصر الأسبق، أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر استعان محمود عبدالمنعم "كهربا" في مركز المهاجم الصريح بسبب عدم ثقته في المهاجمين.

ويلعب منتخب مصر ثاني مبارياته بتصفيات أفريقيا المؤهلة للكاميرون 2021 أمام جزر القمر بملعب الأخير، بعد أن تعادل الفراعنة 1-1 أمام كينيا ببرج العرب.

وقال جمعة أثناء تحليله قبل مباراة مصر وجزر القمر عبر قناة "بي إن سبورتس" "مباراة كينيا هي الأسوأ في تاريخ منتخب مصر على ملعبه من وجهة نظري".

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واستمر "الجماهير هي الفارق بين المنتخب الأول والأولمبي، انظروا كيف تدعم الجماهير المنتخب الأولمبي وتعطيهم الثقة، المنتخب الأول فقد ثقة الجماهير في الفترة الأخيرة".

وشدد "هناك أمور عديدة تغيرت في الكرة المصرية، وأعتقد أن في الفترة الأخيرة أصبح ارتداء قميص منتخب مصر سهلا على أي لاعب لهذا يكون الظهور بهذا الشكل".

وصرح "البدري استعان بكهربا مهاجما نظرا لسابق مشاركته مع المنتخب في هذا المركز رغم أنه لاعب جناح، وهذا يدل على عدم ثقته في المهاجمين المتاحين معه".

واختتم وائل جمعة تصريحاته قائلا "حاليا هو يمتلك حسام حسن ويحتاج لفرصة بكل تأكيد، لكن البدري فضل الاستعانة بكهربا مهاجما".