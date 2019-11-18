مباشر.. جزر القمر 0 - 0 مصر.. توقف المباراة بسبب الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة جزر القمر ومصر، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، والتي يستضيفها ملعب مالوزينى بالعاصمة مورونى، ويتسع لحضور 10 آلاف مشجع.

ويحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز بالمباراة الأولى أمام توجو بهدف نظيف، فيما تعادل المنتخب المصري أمام كينيا بهدف لكل فريق على ملعب برج العرب.

وأجرى البدري 3 تبديلات عن المباراة السابقة بالدفع بمحمد هاني وأيمن أشرف، وزيزو، بدلا من أحمد فتحي، وعبدالله جمعة، وحسين الشحات، حيث جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - الدفاع: محمد هاني، ومحمود علاء، وأحمد حجازي، وأيمن أشرف - الوسط: طارق حامد، وعمرو السولية - وسط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، ومحمد مجدي "أفشة"، ومحمود حسن "تريزيجية" - الهجوم: محمود عبدالمنعم "كهربا".

وعلى مقاعد البدلاء: محمد بسام، ومحمد عواد، وباهر المحمدي، وعبدالله جمعة، ورامي ربيعه، وأحمد فتحي، وحسين الشحات، ومروان حمدي، ومحمود وحيد، ومحمد النني، وحسام حسن، وكريم طارق.

تفاصيل المباراة:

شكل المنتخب المصري خطورة على مرمى جزر القمر أول 15 دقيقة، قبل أن يتراجع الأداء، ويتلاعب لاعبو جزر القمر بالدفاع المصري، ولكن دون تسجيل الكرة بالشباك.

حصل المنتخب المصري على ضربة حرة لصالح محمود كهربا على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة، لعبها مجدي أفشة ولكن دفاع جزر القمر أبعد الكرة.

وأنقذت العارضة كرة محمود عبدالمنعم كهربا، بعد تمريرة من تريزيجية داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحصل كهربا على بطاقة صفراء بسبب التدخل الخطر ضد مدافع جزر القمر.

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وحصل المنتخب المصري على ضربة حرة غير مباشرة من داخل منطقة الجزاء، بعد لعب الحارس الكرة مرتين، سددها تريزيجية في الحائط البشري.

ولعب هاني كرة عرضية في الدقيقة 13، حولها أفشة رأسية علت العارضة.

ومن إحدى الكرات الطويلة في الدقيقة 18، لم يتعامل معها أحمد حجازي لتسقط لمهاجم جزر القمر إبراهيماني داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية ولكن الشناوي تصدى للكرة.

ومر فايز سليماني لاعب جزر القمر في الدقيقة 27، قبل أن يمنعه أيمن أشرف، ليسقط اللاعب، ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه أيمن أشرف.

وتوقفت المباراة بسبب حرارة الجو، ليلتقط اللاعبين أنفاسهم ويحصلوا على القدر الكافي من الماء.

ومن إحدى الكرات الخطيرة انطلق سليماني في الدقيقة 37 وسدد كرة قوية بعد مروره من محمد هاني، إلا أن كرته مرت بجوار القائم بقليل.

بعدها مباشرة انطلق إبراهيم ماني وسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء علت العارضة بقليل وسط متابعة محمد الشناوي.

وانطلق كهربا في الدقيقة 41 ليلعب كرة عرضية تلقاها أفشة وحاول خداع الحارس بلعب الكرة في القائم القريب، ولكن حارس جزر القمر تصدى لها.

واستمرت الدقائق الأخيرة وسط سيطرة من لاعبي جزر القمر، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.