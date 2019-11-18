نادي الشرقية يحصد مراكز متقدمة ببطولة الجمهورية لكرة السرعة

اختتمت بطولة التصنيف الثانية لكرة السرعة على مستوى الجمهورية، والتي أقيمت بمدينة بورسعيد، وشارك فيها نادي الشرقية.

وتمكن اللاعب محمد أحمد صلاح الدين من الحصول على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، وحصل اللاعب أحمد علاء السيد مرحلة 9 سنوات بنين على المركز الثامن.

وحصل فريق تتابع 15 سنة مختلط على المركز السادس على مستوى الجمهورية، والذي يتكون من مسك محمد ضياء سعد الدين، ويوسف أحمد محمد جادو، وجين

محمود صلاح، ومحمد احمد صلاح الدين.

كما حصل فريق تتابع 15 سنة بنات على المركز الثامن جمهورية، والذي يتكون من داليا محمد رشاد، ومسك محمد ضياء سعد الدين، وكنزى محمد محمود محمد جمعة، ولجين محمود صلاح.

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فيما حصل فريق التتابع بنين 13 سنة على المركز السابع جمهورية، والذي يتكون من محمد جادو محمد جادو، ومحمد صالح

عبد البديع، وعبد الرحمن أحمد شوقى، ومحمد أحمد محمد جادو.

ونجح فريق التتابع بنين 9 سنوات على المركز الثالث جمهورية، والذي يتكون من آدم أحمد عبدالعزيز، وياسين محمد محمود، وأحمد علاء السيد، وعبدالرحمن جادو محمد.

من جانبه عبر الاستاذ إبراهيم الباجوري، عضو مجلس إدارة نادي الشرقية، والمشرف على اللعبة، عن سعادته بتحقيق هذة المراكز في البطولة، مطالباً بتحقيق مراكز متقدمة في البطولات القادمة.

يذكر أن الجهاز الفني لكرة السرعة يتكون من الكابتن أحمد فتحي مهدي، مدير فني، والكابتن محمد سامح بيومي مدرب، والكابتن ليلي ياسر زكريا مدربة.