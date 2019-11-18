المقاصة يلعب مع الإسماعيلي وديًا.. غدًا

يلتقي فريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، مع الإسماعيلي وديا علي ستاد الإسماعيلية في تمام الرابعة عصر غد الثلاثاء وذلك في آخر تجارب المقاصة الودية في معسكر الفريق المقام حاليا بالإسماعيلية فى إطار استعدادات الفريقين خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب بطولة الامم الافريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر

، ومشاركة المنتخب الوطني الاول في التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية القادمة بالكاميرون.

وكان احمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة قد حرص خوض مباريات ودية قوية بمعسكر الاسماعيلية للحفاظ علي اللياقة الفنية والبدنية للاعبين خلال فترة توقف الدوري. وكان المقاصة

قد خاض مباراة ودية امس امام المصري وخسر بنتيجة ٣/٢.

ويسعي ميدو للاستفادة فنيا من التجارب للوصول الي اعلي فورمة فنية وبدنية للاعبين قبل مواجهة حرس الحدود 26 نوفمبر الجاري فى الجولة السادسة بالدوري. ومن المقرر أن ينهي المقاصة معسكره بالاسماعيلية مساء بعد غد الأربعاء حيث يؤدي الفريق مرانه الختامي بالمعسكر صباح الأربعاء قبل العودة مساء نفس اليوم للقاهرة ، لبدء الاستعداد الاخير لمواجهة الحرس.