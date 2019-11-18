طارق السيد : سنقاتل من أجل صعود المنيا للدوري الممتاز وأتمنى مساندة الجماهير

أكد طارق السيد المدير الفني لـ المنيا، أن فريقه سيقاتل من أجل الصعود مجددًا للدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه يتمنى مساندة الجماهير في المرحلة المقبلة.

وقال السيد إنه مع جميع اللاعبين سيقاتلون لتحقيق حلم الصعود بدءٍ من مباراة الغد امام الاعلاميين، مطالبا الجماهير بمساندة الفريق ودعمه خلال الفترة الحالية وتنحية أي مشاكل شخصية من قبل الجميع جانبا، لرفع اسم نادي المنيا.

قال طارق السيد المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي المنيا إن الفريق خاض خلال

الأيام القليلة الماضية تدريبات مكثفة على الجانبين البدني والفني لرفع معدلات اللياقة البدنية بشكل قوي، وتدريبهم على جمل خططية مختلفة للتعامل مع المباريات الصعبة وتحقيق الفوز .

وأكد السيد انه يعمل مع اللاعبين ايضا على الجانب النفسي خاصة بعد البداية الصعبة لهم هذا الموسم، والتعامل الفني غير المناسب مع البعض منهم منذ بداية الدوري مما افقد بعض اللاعبين المميزين الثقة

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في النفس، وسوف يشاركون الفترة المقبلة بعد تميزهم خلال التدريبات.

واعلن السيد قائمة اللاعبين لمباراة الغد والتي تضم ١٨ لاعبا وهم :

محمد حسانين - عبد الكافي رجب ( حراس مرمى )

برسوم محروس - محمد آدم - حازم مصطفى - الشوبكشي - كاستيلا - عباس مصطفى - محمد ثروت - محمد شديد - محمد محسن - احمد عصام - محمد سماره - عبد العزيز الشاعر - وائل علي - علي دياب - عمرو عثمان - بدوي عاشور.

ومن المقرر ان يخوض اللاعبين مرانا عصر اليوم بملعب الاعلاميين، بينما يقوم باقي اللاعبين المستبعدون بالتدريب بملعب المنيا الجديدة.