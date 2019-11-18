4 ميداليات لمنتخب الريشة الطائرة ببطولة الكاميرون الدولية

حصد منتخب مصر للريشة الطائرة 4 ميداليات ببطولة الكاميرون الدولية، التي تأتي ضمن خطة استعداد الفراعنة للفترة المقبلة.
وحقق المنتخب الوطني نتائج مميزة في البطولة، وحصد 4 ميداليات بواقع ذهبيتان وفضيتان، حيث توج فريق الزوجي سيداتبالمركز الأول والميدالية الذهبية من خلال هادية حسني وضحى هاني.
وفي منافسات زوجي المختلط حقق الفريق المصري المكون من أدهم حاتم وضحى هاني المركز الأول والميدالية الذهبية، فيحين حصد فريق زوجي الرجال المركز الثاني والميدالية الفضية من خلال أحمد صلاح وأدهم حاتم، وفضية أخرى في زوجي المختلط لكل من، أحمد صلاح وهادية حسني.
وضمت قائمة المنتخب المشارك بالبطولة كلا من، أحمد صلاح الدين وأدهم حاتم وهادية حسني وضحى هاني، ومعهم المدير الفني رامي إبراهيم.
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