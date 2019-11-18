حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة جزر القمر

أعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة الرسمي لمواجهة جزر القمر، في المباراة التي تنطلق في تمام الثالثة عصر اليوم، ضمن الجولة الثانية بتصفيات أمم أفريقيا 2021. جاء تشكيل الفراعنة على النحو الآتي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني – أحمد حجازي – محمود علاء – أيمن أشرف Advertisements خط الوسط: طارق حامد - عمرو السولية – أحمد سيد زيزو – محمد مجدي أفشة – محمود حسن تريزيجيه. سيد زيزو – محمد مجدي أفشة – محمود حسن تريزيجيه. خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا جدير بالذكر أن منتخب مصر تعادل مع نظيره الكيني بهدف لكل منهما في الجولة الأولى التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن تصفيات أفريقيا.

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