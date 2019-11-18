غدًا.. أهلي 2000 يواجه مركز شباب الأميرية ببطولة منطقة القاهرة

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ غداً الثلاثاء مع مضيفه مركز شباب الأميرية، في المباراة التي تقام بينهما ضمن الجولة السادسة من بطولة منطقة القاهرة.

يدخل الأهلي المباراة وهو يسعى لتحقيق فوز جديد، واستكمال سلسلة الانتصارات المتتالية منذ بداية الموسم، بهدف الحفاظ على لقب البطولة الذي حققه الموسم الماضي.

ويمتلك فريق ٢٠٠٠ بالأهلي ١٥ نقطة في رصيده محققا العلامة الكاملة، حيث فاز على المطرية ٧ - صفر، وعلى الغابة ٤ - صفر، وعلى النصر

٣ - ١، وعلى منشية حلوان ٩ - صفر، وعلى اتحاد الشرطة ٦ - صفر، مسجلاً ٢٩ هدفاً مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديراً فنياً، وأشرف أبو زيد مدرباً عاماً، وخالد حسن مدرباً لحراس المرمى، وصابر سينادة إداريا ، ومحمد فتحي درويش طبيبا، وأحمد عبد الخالق أخصائيا للتدليك.

Advertisements

وفي سياق آخر يخوض فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ مرانه اليوم الاثنين بدون الحصول على راحة، وذلك بعد الفوز الذي حققه أمس الأحد علي مصر المقاصة بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن الجولة ١٢ من دوري الجمهورية للشباب.

ويخوض فريق الشباب بالأهلي مواجهة قوية بعد غدا الاربعاء أمام مضيفه المقاولون العرب، لذلك قرر عمرو أنور المدير الفني للفريق استمرار التدريبات اليوم بدون راحة، نظراً لضيق الوقت بين المباراتين.

ويتربع فريق شباب الأهلي على صدارة ترتيب مسابقة الدوري، برصيد ٣٠ نقطة، جمعها من الفوز في ٩ مباريات، والتعادل في ٣ مباريات، ولم يتلق أية هزيمة، مسجلاً ٣٥ هدفاً مقابل ١٢ هدفاً في مرماه.