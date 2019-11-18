وزارة الرياضة تعتمد ميزانية الدفعة الرابعة لـ 24 اتحادًا أولمبيًا

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اعتماد صرف مبلغ 32 مليونا و200 ألف جنيه قيمة الدفعة الرابعة من المخصصات المالية لعدد 24اتحادًا للإعداد لأولمبياد طوكيو 2020 .

وأكد وزير الشباب والرياضة على أن الوزارة تتابع استعدادات كافة الاتحادات الرياضية للدورة الأولمبية فضلا عن تلبية

كافة متطلباتها ومتطلبات اللاعبين المتأهلين للدورة الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠وأضاف أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهداً في دعم الاتحادات الرياضية من أجل تحقيق أفضل النتائج في الأولمبياد المقبلة فضلا عن دعمها ودعم ابطالنا الرياضيين لرفع علم مصر فى مختلف البطولات على كافة المستويات الأوليمبية والدولية والقارية والعالمية .يأتي صرف الدفعة الرابعة من وزارة الشباب والرياضة للإعداد لأولمبياد طوكيو 2020 للاتحادات الرياضية التي قامت بتسوية ما يعادل الدفعة الأولي والثانية من دعم وزارة الشباب والرياضة، ويأتي في مقدمتها اتحادات ( الجمباز - الفروسية - الرماية - القوس والسهم - الجودو - المصارعة).