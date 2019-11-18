رمضان صبحي: لا وقت للحديث عن عروض الاحتراف وبطولة أفريقيا أهم

رفض رمضان صبحي، نجم منتخب مصر الأولمبي، الحديث عن عروض الاحتراف، وذلك خلال مؤتمر الفراعنة اليوم الخاص بمواجهة جنوب أفريقيا في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23

سنة.

قال رمضان صبحي: "شوقي غريب أغلق الباب أمام الحديث عن أي عروض احتراف في المعسكر.. لدينا هدف أساسي نسعى لتحقيقه.. هدفنا إسعاد

الشعب المصري وتحقيق البطولة الذي سيفتح لنا أبواب الاحتراف فيما بعد".

ستقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا للشباب، غدًا الثلاثاء، في الثامنة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 10 بصوت المعلق الرياضي حسام الدمسيسي.