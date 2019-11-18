بث مباشر | مشاهدة مباراة جزر القمر ومصر في تصفيات أمم أفريقيا 2021

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مشاهدة مباراة جزر القمر ومصر في الجولة الثانية من مباريات اليوم بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، اليوم الاثنين 18-11-2019، بث مباشر لحظة بلحظة، عبر موقع الخليج 365.
يواجه منتخب مصر الأول نظيره جزر القمر في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة فى تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر لها في الكاميرون.
ويحل منتخب مصر ضيفاً على جزر القمر في ملعب “سيد محمد الشيخ ” فى عاصمة جزر القمر “دي موروني”، فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر, والساعة 13:00 بتوقيت جرينتش, وسط توقعات بحضور جماهيري كبير للمنتخب المستضيف.
يحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط ، بعدما خطف فوزا غالياً على منتخب توجو في ملعب الأخير بهدف نظيف.
بينما يحتل منتخب كينيا المركز الثاني فى المجموعة السابعة بعد التعادل الثمين الذى حققه أمام المنتخب المصري الثالث، وتقبع توجو في ذيل التريب بلا نقاط.
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