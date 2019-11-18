جدول ترتيب هدافي تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020

اكتفى أسطورة ريال مدريد، ونجم يوفنتوس الحالي “كريستيانو رونالدو” باحتلال المركز الثاني في المنافسة على لقب هداف تصفيات كأس أمم أوروبا “يورو 2020” برصيد 11 هدفًا، آخرهم في مرمى لوكسمبورج.

ويعود الفضل في استعادة رونالدو لآماله في هذا اللقب إلى ذلك الهاتريك الذي سجله أمام ليتوانيا في الجولة السابعة، ما جعله على بُعد هدف وحيد من معادلة رصيد أهداف الإنجليزي هاري كين متصدر اللائحة.

لكن هاري كين استطاع الظفر بلقب الهدف في الجولة الأخيرة بفضل هدف سجله أمام كوسوفو بعد متابعة لعرضية رحيم سترلينج التي ارتطمت في المدافع.

وفي جُعبة كريستيانو رونالدو 7 أهداف في مرمى فريق واحد هو “ليتوانيا”، حيث سجل سوبر هاتريك في المباراة الأولى التي أقيمت في العاصمة الليتوانية “فيلنيوس” وهاتريك في المباراة الثانية.

ولا يُعد رونالدو اللاعب الأكثر تأثيرًا في هذه التصفيات رغم كل هذا الكم من الأهداف، فلم يصنع أي هدف لزملائه خلال سبع جولات، علي النقيض من هاري كين الذي مرر 5 كرات حاسمة.

حتى الهداف العملاق لمنتخب روسيا ونادي زينيت سان بطرسبيرج “آرتيم دزوبا” تأثيره كان أعلى من رونالدو في هذه التصفيات إذ سجل 9 أهداف وصنع 5 أهداف.

وتنافس على درجة التأثير خاصةً في معدل صناعة الأهداف كل من “رحيم سترلينج وممفيس ديباي” فالأول لديه 8 أهداف و7 تمريرات حاسمة، والثاني لديه 6 أهداف و7 تمريرات حاسمة.

والتالي جدول ترتيب هدافي تصفيات يورو 2020 ويشمل عدد التمريرات الحاسمة لكل لاعب:

اللاعب المنتخب + النادي عدد الأهداف + التمريرات الحاسمة هاري كين إنجلترا – توتنهام 12 هدف + 5 تمريرات حاسمة إيرين زاهافي Advertisements فريق اسرائيل – جوانزهو 11 هدف + 1 تمريرة حاسمة كريستيانو رونالدو البرتغال – يوفنتوس 11 أهداف + 0 تمريرات حاسمة ميتروفيتش صربيا – فولهام 10 أهداف + 0 تمريرات حاسمة تيمو بوكي فنلندا – نوريتش سيتي 9 أهداف + 1 تمريرة حاسمة آرتيم دزوبا روسيا – زينيت سان بطرسبيرج 9 أهداف + 5 تمريرات حاسمة رحيم سترلينج إنجلترا – مانشستر سيتي 8 أهداف + 7 تمريرات حاسمة روميلو لوكاكو بلجيكا – إنتر ميلانو 7 أهداف + 3 تمريرات حاسمة مارك آرناتوفيتش النمسا – شنجهاي 6 أهداف + 2 تمريرات حاسمة كلاوديو كيسيرو رومانيا – لودوجوريتس رازجراد 6 أهداف + 2 تمريرات حاسمة ممفيس ديباي هولندا – أولمبيك ليون 6 أهداف + 7 تمريرات حاسمة أوليفيه جيرو فرنسا – تشيلسي 6 أهداف + 0 تمريرات حاسمة كريستيان إريكسن الدنمارك – توتنهام 5 أهداف + 4 تمريرات حاسمة دينيس تشيريشيف روسيا – فالنسيا 5 أهداف + 3 تمريرات حاسمة ماريو بالوتيلي إيطاليا – بريشيا 5 أهداف + 2 تمريرات حاسمة روبرت ليفاندوفسكي بولندا – بايرن ميونخ 5 أهداف + 2 تمريرات حاسمة روبن كوايسون السويد – ماينز 5 أهداف + 2 تمريرات حاسمة فينالدوم هولندا – ليفربول 5 أهداف + 2 تمريرات حاسمة جورج بوسكاس رومانيا – ريدينج 5 أهداف + 1 تمريرات حاسمة سيرج جنابري ألمانيا – بايرن ميونخ 5 أهداف + 0 تمريرات حاسمة