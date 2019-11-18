اونلاين | يلا live شوت PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر بث مباشر رابط يوتيوب ARAB GOAL كورة لايف مصر اليوم YALLA

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا live شوت PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر بث مباشر رابط يوتيوب ARAB GOAL كورة لايف مصر اليوم YALLA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر حصرياً مشاهدة COOLKORA على رابط سريع ومباشر YALLASHOOT

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره منتخب جزر القمر في الجولة الثانية للمجموعة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

شاهد الآن مباراة مصر وجزر القمر برابط سريع LIVE7HD دون تقطيع

ويسعى المنتخب الوطني بقيادة المدرب حسام البدري لتحقيق فوزه الأول في التصفيات بعد النتيجة المخيبة التي حققها في الجولة الأولى بالتعادل مع منتخب كينيا بملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية.

ترتيب المجموعة السابعة قبل مباراة مصر وجزر القمر

تابع مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات أفريقيا LIVEKORA بجودة عالية

ويحتل منتخب جزر القمر قمة المجموعة، فيما يحل منتخبي مصر وكينيا في المركزين الثاني والثالث، فيما يقبع منتخب توجو في ذيل الترتيب

1- جزر القمر 3 نقاط

Advertisements

2- كينيا نقطة واحدة

3- مصر نقطة واحدة

4- توجو دون رصيد

مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر جون تقطيع على شبكة الإنترنت BEINCONNECT على الهواء مباشرة.

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" خدمة مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر عبر الرابط التالي SUPERKORA بسرعة عالية، بينما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر الرابط LIVEKORA بجودة عالية.

مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر مباشرة دون تقطيع على رابط YOUTUBE

موعد مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا

شاهد الآن مصر وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا KORASTAR جودة عالية، رابط سريع لمشاهدة مصر وجزر القمر على الاسطورة ALASTORA

تنقل المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات، وتنقل عبر قناة Bein Sports HD 1 بتعليق على محمد على.