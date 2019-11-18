اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE EGYPT

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يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة جزر القمر ضد مصر، في قمة مباريات الجولة، نظرًا لإتسام منافسه بالقوة على أرضه ووسط جمهوره، في اختبار صعب لأبناء حسام البدري في ثاني مبارياته الرسمية، كورة لايف KORALIVE.

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لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين جزر القمر ومصر Egypt vs Comoros live stream، حيث يعول الفراعنة على قوته الهجومية الضاربة لحسم القمة مبكرًا وتعويض سقوطه في فخ التعادل الإيجابي في المباراة الافتتاحية أمام كينيا.

بين ماتش bein match لمشاهدة مباراة جزر القمر ضد مصر

كورة جول Egypt KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة جزر القمر ضد مصر، المقرر انطلاقها في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

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بث مباشر جزر القمر ضد مصر كورة لايف KORA LIVE

الأسطورة ONLINE لمشاهدة ممتعة للمباراة النارية المرتقبة بين الفريقين Egypt، حيث يدخل منتخب جزر القمر بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في المباراة الأولى على منتخب توجو، ليتصدر المجموعة، في ظل تعثر الفراعنة أمام كينيا.

بث مباشر لمباراة جزر القمر ضد مصر كول كورة COOLKORA

يسعى المنتخب المصري بقيادة مدربه حسام البدري،لتحقيق فوزه الأول في التصفيات لإقتناص صدارة ترتيب المجموعة بفوز ثمين خارج قواعده Egypt vs Comoros ONLINE.

مشاهدة مباراة جزر القمر ضد مصر KOOORA GOAL

يسعى رفقاء محمود حسن تريزيجيه لتحقيق الانتصار على جزر القمر خارج قواعدهم في مباراة لن تكون سهلة على الفراعنة، خاصة في ظل تفوق جزر القمر في المباراة الأولى على المنتخب التوجولي.