اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE EGYPT

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر YALLA SHOOT لمباريات منتخب مصر ONLINE، ويحل منتخبنا الوطني ضيفًا ثقيلًا على منتخب جزر القمر، اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر لعام 2019، في المباراة التي ستقام على ملعب "مالوزيني"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، تابع بث حصري مباراة الفراعنة علي رابط KORA HA7SRY TV.

مشاهدة بث مباشر (الآن) مباراة مصر وجزر القمر YALLA SHOOT PLUS:

يخوض منتخب مصر مباراته الرسمية الأولي ضد منتخب جزر القمر، تابع لايف COOL KORA بث مباشر مباراة منتخب الفراعنة اليوم بدون تقطيع NOWجول، حيث لم يلتقي المنتخبين في أي مباراة سواء علي المستوي الرسمي أو الودي طوال تاريخهما، جول لايف مشاهدة مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2021، كما يخوض حسام البدري مدرب منتخبنا الوطني مباراته الرسمية الثانية مع المنتخب منذ توليه المهمة بعد التعادل مع كينيا، ويسعي لتحقيق أول فوز رسمي مع الفراعنة.

بث مباشر KORA ONLINE مباراة مصر وجزر القمر YALLA KORA اليوم:

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كورة لايف – KORA LIVE بث مباشر مباريات تصفيات أمم إفريقيا (CAN 2021)، يفتقد منتخب مصر في مباراته اليوم ضد منتخب جزر القمر لخدمات واحد من أهم لاعبي الفريق، وهو حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي والذي تعرض لإصابة قوية بقطع في غضروف الركبة خلال تدريبات الفراعنة، ويعتبر "فتحي" هداف المنتخب تحت قيادة "البدري" حيث سجل هدفين في شباك بتسوانا وليبيريا الوديتين، ولكن يمتلك منتخبنا بدائل جيدة للدفع بها في مباراة الليلة.

موعد مباراة مصر وجزر القمر KORA GOAL تصفيات أمم إفريقيا 2021:

مشاهدة بث مباشر (NOW) مباراة مصر ضد جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا KOOORA 4 GOAL، وتنطلق أحداث المواجهة المثيرة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة وجزر القمر، والواحدة ظهرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وذلك اليوم الاثنين الموافق 18 / 11/ 2019، على استاد "مالوزيني" في العاصمة "موروني"، شاهد BEIN MATCH مباراة منتخب الفراعنة KORA STAR بدون تقطيع.

كيفية مشاهدة بث مباشر مباراة مصر ضد جزر القمر اليوم KORA 4 LIVE؟:

تستحوذ قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة على حقوق بث مباريات الدوريات العالمية والبطولات الكبري ومباريات التصفيات المؤهلة للبطولات القارية وكأس العالم، وستكون مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا منقولة على قناة BEIN SPORTS HD 1 في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة وبتعليق عربي لـ"علي محمد علي"، بالإضافة لاستوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم كرة القدم، كما يمكن متابعة بث مباشر للمباراة KORA LIVE عبر موقعنا بدون تقطيع وبجودة فائقة.. تابع بث مباشر BEIN SPORTS YOUTUBE.