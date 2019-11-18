اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة مصر egypt وجزر القمر يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم مصرNOW

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رابط مشاهدة مباراة منتخب مصر وجزر القمر بث مباشر كورة ستار kora star ، اليوم الاثنين الموافق 18/11/2019 ضمن مبارايات الجولة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2021 ، ويسعى المنتخب المصري لتعويض الجماهير المصرية عن التعادل المخيب للأمال أمام كينيا في الجولة الماضية بهدف لمثله على ملعب استاد برج العرب

موعد مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر كورة لايف kora live والقنوات الناقلة لها :-

تقام مباراة مصر وجزر القمر اليوم الاثنين الموافق 18- 11 2019 في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ، الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة والواحدة بتوقيت جينرتيش ، وتذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت bein sports HD2،الناقل الحصري لتصفيات امم افريقيا ، بالاضافة الى امكانية متابعته عبر البث المباشر لموقع الخليج 365 الرياضي.

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ويدخل المنتخب المصري المباراة وهو في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة جمعها من التعادل مع كينيا في الجولة الاولى على ملعب برج العرب، ويسعى أبناء حسام البدري المدير الفني لمنتخب الفراعنة في تحقيق الفوز وخطف الصدارة من جزر القمر الذي يمتلك ثلاث نقاط جمعهم من الفوز على منتخب توجو في الجولة الاولى .

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