اونلاين | يلا شوت ON SPORT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

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وحقق منتخب جزر القمر، فوزاً هاما خارج أرضه، على منتخب توجو، على ملعب الأخير بهدف دون رد لحساب نفس المجموعة السابعة، ويتصدرها برصيد 3 نقاط.

وإختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، تدريباته في جزر القمر، استعدادا لمواجهة الأخير، بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، واشتملت التدريبات، على تمرينات استشفائية للاعبين عقب مدة السفر الطويلة،

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فيما عقد البدري، جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين، من أجل حثهم على ضرورة اللعب من أجل الفوز فقط وتحقيق الثلاث نقاط.

وتبث مجموعة قنوات بي إن سبورتس ، المباراة بشكل مباشر عبر قناة bein sports HD2، الناقل الحصري للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر لأحداث اللقاء، في إطار تقديم خدمة متميزة لزوارنا الكرام.

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يذكر أن بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم برئاسة جمال محمد علي نائب رئيس الجبلاية وصلت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إلى جزر القمر، بعد سفر لمدة 9 ساعات متواصلة، لخوض المباراة الثانية في التصفيات الإفريقية والمؤهلة الي بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2020. بث مباشر مصر أمام جزر القمر يلا شوت بث مباشر مباراة مصر اليوم ضد جزر القمر كورة ستار بلس يوتيوب مباراة مصر وجزر القمر، كورة ستار