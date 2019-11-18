اونلاين | رابط سريع LIVE مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد حصري اون لاين اليوم الاثنين 18-11-2019 ف

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ويسعى الفراعنة لتعويض تعادلهم المخيب في الجولة الأولى أمام منتخب كينيا 1-1.

موعد مباراة مصر وجزر القمر سيكون يوم الاثنين 16:00 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 1. ويسبق المباراة استديو تحليلي ينطلق في تمام الساعة 15:30.

مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بتاريخ 18-11-2019 تصفيات كأس أمم أفريقيا لحساب مباراة الجولة الثانيه من دور المجموعات حيث من المقرر اليوم ان يستضيف منتخب جزر القمر نظيرة المنتخب المصري في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب سيد محمد شيخ وسوف تبدا اليوم مباراة مصر وجزر القمر في تمام الساعة الرابعه مساءا بتوقيت السعودية والساعة الثالثه مساءا بتوقيت القاهرة.

مباراة مصر وجزر القمر اليوم

فشل منتخب مصر في الحصول على الفوز الاولي ضمن الجولة الاولي التى خاضها على ارضية ملعبه وامام جماهيرة حينما تعادل مع منتخب كينيا في المباراة التى انتهت بالتعادل الاجابي بهدف لمثله وحصد منتخب مصر نقطة واحده من المباراة الاولي ويسعي في المباراة اليوم امام منتخب جزر القمر ان يحقق الفوز الاولي له في تصفيات كاس امم افريقيا وحصد اول ثلاث نقاط كامله من مباراة اليوم التى سوف تكون صعبه على منتخب مصر خارج ملعبه.

مباراة جزر القمر ومصر اليوم

بينما على الجانب الاخر اليوم يدخل منتخب جزر القمر صاحب الارض والجمهور في مباراة اليوم من الجولة الثانيه من دور المجموعات وقد تمكن منتخب جزر القمر في مباراة الجولة الاولي ان يحقق الفوز خارج ملعبه امام منتخب توغو والتى انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد وحصد اول ثلاث نقاط له في المباراة الاولي ويسعي في المباراة اليوم ان يحقق الفوز علي منتخب مصر خمصه في المباراة من الجولة الثانيه في مواجهة سوف تكون صعبه.

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القناة الناقله لمباراة مصر وجزر القمر

سوف تنقل اليوم مباراة مصر وجزر القمر في الجولة الثانيه من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة تصفيات امم افريقيا 2019 على قناة بي ان سبورت الاولي والتى سوف يكون اليوم عليه المعلق المصري علي محمد علي ، كما سوف تنقل جميع مباريات بطولة كاس امم افريقيا من التصفيات على قنوات بي ان سبورت الرياضية وهي الناقل الحصري للمباريات في البطولة.

موعد مباراة مصر وجزر القمر

موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم تقام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت مصر ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت العراق ، فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت السودان ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، فى تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت تونس.

#كهربا يقود هجوم منتخب مصر أمام جزر القمر

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ـ محمود علاء ـ أحمد حجازي ـ أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد ـ عمرو السولية ـ أحمد زيزو ـ محمد مجدي قفشة ـ تريزيجيه.

خط الهجوم: محمود كهربا.

#البدلاء كل من "باهر المحمدي - عبد الله جمعة - رامي ربيعة - أحمد فتحي - حسين الشحات - مروان حمدي - محمود وحيد - محمد عواد - محمد النني - حسام حسن - كريم طارق - محمد بسام".