اونلاين | مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر اليوم الاثنين 18-11-2019 فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 عبر الخليج 365 الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر اليوم الاثنين 18-11-2019 فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 عبر الخليج 365 الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع "الخليج 365 الرياضي" بث مباشر لمباراة مصر وجزر القمر اليوم الاثنين 18-11-2019 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 ، حيث يدخل منتخب مصر مباراة مصيرية في مواجهة مضيفه منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا2021.

منتخب مصر تعثر في المباراة الأولى أمام كينيا على ملعبه برج العرب بهدف لكلا الفريقين في أول مباراة رسمية تحت قيادة المدرب الوطني حسام البدري.

و يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز على جزر القمر وتصحيح المسار، وتفادي سيناريو تصفيات 2012 عندما تعادل المنتخب تحت قيادة حسن شحاتة في اللقاء الأول مع منتخب سيراليون 1-1 في القاهرة ثم الخسارة على يد منتخب النيجر بهدف دون رد، ثم تذيل المجموعة برصيد 5 نقاط وعدم التأهل لكأس أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ عام 1982.

تشكيل منتخب مصر أمام جزر القمر

واستقر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر على تشكيل المنتخب الوطنى الذى سيواجه به منتخب جزر القمر فى ثانى مواجهات التصفييات المؤهلة لكاس الامم الافريقية الكاميرون 2021.

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وضم تشكيل المنتخب الوطنى كل من :"محمد الشناوى فى حراسة المرمى.

الدفاع : محمد هانى ومحمود علاء وأحمد حجازى وأيمن أشرف .

الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما أفشة وتريزيجيه وأحمد زيزو فى خط الوسط.

كهربا يقود خط الهجوم".