اونلاين | «يلا شوت live» مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH مصر اليوم YALLA SALAH اون سبورت NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شوت live» مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH مصر اليوم YALLA SALAH اون سبورت NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار تابع البث المباشر لمباراة منتخب جزر القمر ضد نظيره منتخب مصر بقيادة مدربه حسام البدري GOAL KOORA يوم الاثنين المقبل 18 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات YALA KOORA في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2021.

يلا شوت بلس وكان المنتخب الوطني المصري قد وقع في فخ التعادل بالجولة الأولى أمام منتخب كينيا بنتيجة هدف لكل منتخب في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية YALA SHOOOT PLUS بينما حقق منتخب جزر القمر فوزا هاما على منتخب توجو خارج ملعبه بنتيجة هدف نظيف KOORA ONLINE.

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كورة لايف وسوف تقام المباراة بين منتخب مصر ضد منتخب جزر القمر في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة KOORA LIVE وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثانية عصراً بتوقيت دولة المغرب العربي COOL KOORA.

جول كورة ويغيب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن مباراة جزر القمر المقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع فريقه ضد مانشستر سيتي بالدوري الانجليزي الممتاز ولم يشارك صلاح أيضاً في مباراة كينيا الماضية BEIN MATSH وتعرض حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية على مستوى الركبة ويغيب عن أثرها لمدة لا تقل عن شهرين KOORA STAR.

يلا كورة وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات KOORA ONLINE حيث ستذاع مباراة منتخب مصر ضد منتخب جزر القمر عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.