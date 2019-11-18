رياضة | محمد عنتر يتحول إلى "مدافع" في الزمالك

وشهدت بطولة الدوري توقف لظروف خوض بطولة افريقيا تحت 23 سنة في مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري. وعانى الفريق من غيايات عديدة في الفترة الماضية بسبب انضمام عدد كبير من اللاعبين للمنتخبات المختلفة. وقام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بتجربة محمد عنتر في مركز الظهير الأيمن لانضمام التونسي حمدي النقاز لقائمة منتخب بلاده وعدم تواجد سوى حازم إمام فقط. Advertisements ويعاني حازم من إصابة في العضلة الخلفية وتأكد غيابه عن مباراة حرس الحدود الودية اليوم الإثنين. ويبحث الجهاز الفني للفريق عن خوض مزيد من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة لتعويض توقف بطولة الدوري وعدم الارتباط بأي مواجهات رسمية في الوقت الحالي بسبب ظروف إقامة بطولة افريقيا تحت 23 سنة والتي ستقام في مصر وهو ما أدى لتوقف كل المسابقات المحلية والقارية في الوقت الحالي وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.



ويفتقد الفريق حاليًا لخدمات الخماسي المنضم إلى صفوف المنتخب الأول كل من محمد عواد وطارق حامد وأحمد زيزو ومحمود علاء وعبدالله جمعة، إلى جانب الرباعي المتواجد في المنتخب الأوليمبي كل من مصطفى محمد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومحمد صبحي.



وعوض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق هذا الأمر بتصعيد بعض اللاعبين الناشئين للمشاركة في التدريبات والاستفادة منهم والإبقاء على بعضهم بشكل مستمر مع الزمالك خلال الموسم الجاري وسط رغبة الخواجة في منح الفرصة لبعض اللاعبين الصاعدين وتحقيق أكبر مكسب منهم على كافة الجوانب الفنية والبدنية ومنحهم الخبرة مع مرور الوقت بسبب صعوبة المرحلة المقبلة والاحتكاكات القوية على كافة المستويات.