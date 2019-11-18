رياضة | بالأرقام .. كريم بنزيما يتفوق على بغداد بونجاح في المنتخبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. كريم بنزيما يتفوق على بغداد بونجاح في المنتخبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدور الآن داخل وسائل الإعلام الفرنسية شائعات كثيرة حول إمكانية إرتداء نجم نادي ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما لقميص منتخب الجزائر.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن بنزيما يفكر في اللعب لمنتخب الجزائر، عقب توقف مسيرته الدولية منذ ما يزيد عن أربعة أعوام.

ويستند هداف الدوي الإسباني لقانون الإتحاد الدولي الذي ينص على حق اللاعب في تغيير ألوان منتخب بلاده، حال أمتلاكه أبوين من جنسيتين مختلفتين، وذلك عند توقف تمثيل أحد المنتخلين لمدة أربعة أعوام.

الإتحاد الفرنسي يغلق الباب أمام عودة بنزيما

وكان أحد مسئولي الإتحاد الفرنسي قد صرح في وقت سابق أن بنزيما لن يعود أبداً لصفوف حامل لقب كأس العالم.

ورغم تصدره لترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن، بالإضافة لمستواه اللافت مع نادي ريال مدريد، إلا أن هذا لم يشفع لبنزيما في إرتداء قميص الديوك مرة أخرى.

بنزيما يزاحم بغداد بونجاح على قيادة هجوم الجزائر

وخرجت بعض التقارير لإمكانية تمثيل بنزيما لمنتخب الجزائر بطل النسخة السابقة من بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية في مصر، لتتضارب التصريحات حول إمكانية تحول مفاجئ في مسيرة اللاعب الدولية منذ عام 2015.

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وقد يجد بنزيما نفسه ينافس بغداد بونجاح وأندي ديلور، بدلاً من أنطوان جريزمان وأوليفيه جيرو.

تفوق بنزيما على بغداد بو نجاح في الأهداف الدولية

وبالنظر لمسيرة النجمين الكبيرين، سنجد أن بنزيما سجل 27 هدفاً خلال 81 مباراة دولية على مدار ثمان سنوات.

وبدأت مسيرة بنزيما الدولية في عام 2007 في مباراة ودية مع النمسا، بينما كانت آخر مبارياته أمام أرمينيا في عام 2015.

وسجل بنزيما أولى أهدافه الدولية في مرمى أوكرانيا عام 2007، بينما إختتم سجل أهدافه الدولية أمام ألبانيا عام 2015.

أما بالنظر لأرقام بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، سنجد أن اللاعب خاص 34 مباراة دولية، سجل خلالها 16 هدف وصنع 6 أهداف لزملائه.

وبدأ بغداد بونجاح مبارياته مع الخضر في عام 2013 بمواجهة منتخب موريتانيا، وهو مازال يمثل منتخب الجزائر حتى وقتنا هذا، حيث شارك أمام زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وبالتالي تبرز الأرقام تفوق واضج لبنزيما على بغداد بونجاح

ويتصدر صاحب الـ 21 عاماً هدافي الدوري الإسباني برصيد 10 أهداف.