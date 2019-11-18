رياضة | تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

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يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة مصر ضد جزر القمر عبر رابط يلاكورة اليوم الإثنين 18 نوفمبر الجاري، ضمن ثاني جولات دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، YALLA KORA متابعة حية ولحظة بلحظة مباراة مصر ضد جزر القمر بالتصفيات الإفريقية.

يلاشووت حيث يحل منتخب مصر ضيفا على جزر القمر مساء اليوم، YALLA SHOOT لحساب الجولة الثانية من المجموعة السابعة والتي تضم أيضا كل من "كينيا وتوجو".

كورة جول ويسعى حسام البدري المدير الفني، في تحقيق الفوز خارج الديار، وتعويض الإخفاق في بداية المشوار أمام كينيا، حيث تعد تلك المواجهة هي الرسمية الثانية له عقب تعينه مديرا فنيا خلفا للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق، KORA GOAL مصر تحل ضيفا على جزر القمر، بتصفيات أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر ضد جزر القمر بالتصفيات الإفريقية

وتستضيف جزر القمر المنتخب الوطني، في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة جزر القمر ومصر بالتصفيات الإفريقية

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كوول كورة حيث أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن إذاعة مباراة مصر ضد كينيا bein sports HD2، مصر تحل ضيفا على جزر القمر COOL KORA بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

كورة ستار ويدخل حسام البدري المدير الفني للفراعنة، وهو مفتقد أهم أسلحته حيث تأكد غياب حمدي فتحي لاعب الوسط بعد تعرضه للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال التدريبات قبل مباراة كينيا الأولى، وغياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بسبب الإصابة في الكاحل، واستبعاد أحمد جمعة فيما بعد بعد تعرضه للإصابة بالركبة خلال مواجهة كينيا، KORA STAR شاهد مباراة مصر ضد جزر القمر لحساب المجموعة السابعة.

كورة فور جول، حيث أخفق منتخب الفراعنة في الانطلاقة الأولى بعد التعادل أمام منتخب كينيا بهدف لكل فريق على ملعب برج العرب بالإسكندرية، KORA 4 ءGOAL، مصر تخوض ثاني مواجهتها بالتصفيات الإفريقية.

ترتيب الفريقين بالمجموعة السابعة

كورة أونلاين حيث يحتل منتخب جزر القمر صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط بعد تحقيقه الفوز خارج الديار على منتخب توجو صاحب المركز الأخير بدون أي نقاط، فيمل يحتل المنتخب الوطني المركز الثالث برصيد نقطه وحيدة متساويا مع المنتخب الكيني صاحب المرتبة الثانية بالمجموعة السابعة، KORA ONLINE مصر تحل ضيفا على جزر القمر بالتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

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