رياضة | عاجل.. تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر.. مفاجآت بالجملة وكهربا للهجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر.. مفاجآت بالجملة وكهربا للهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة لمواجهة مضيفه جزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون. تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع : محمد هاني - محمود علاء - أحمد حجازي - أيمن أشرف خط الوسط: طارق حامد - عمرو السولية - أحمد سيد زيزو - محمد مجدي أفشة - محمود حسن تريزيجيه خط الهجوم : محمود كهربا. أما البدلاء فهم: باهر المحمدي - عبد الله جمعة - رامي ربيعة - أحمد فتحي - حسين الشحات - مروان حمدي - محمود وحيد - محمد عواد - محمد النني - حسام حسن - كريم طارق - محمد بسام

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