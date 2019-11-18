رياضة | قرار "ميتشو" يقلب الخريطة في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار "ميتشو" يقلب الخريطة في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك تأجيل تقريره إلى الإدارة حول اللاعبين الراحلين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاء قرار الخواجة بعدم التعجل في رحيل أي لاعب والانتظار حتى مطلع يناير المقبل بسبب حاجته لكل اللاعبين في الوقت الحالي

ويرى المدرب أن الأفضل عدم التسرع أو ظلم بعض اللاعبين قبل مشاركتهم وحصولهم على فرصتهم داخل المستطيل الأخضر في ظل حاجته لكل اللاعبين بسبب ضغط اللقاءات بعد إستئناف مباريات الدوري ومسابقة دوري أبطال افريقيا، والحاجة لكل اللاعبين تحسبًا لغياب العناصر الأساسية للإيقاف أو الإصابة.

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ويستعد الزمالك لملاقاة إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري وسط توقف المسابقة في الوفت الحالي لظروف خوض منافسات بطولة افريقيا تحت 23 سنة

واستغل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق فترة توقف الدوري في علاج بعض السلبيات والوصول باللاعبين إلى الفورمة المثالية على كافة المستويات بسبب تراجع الأداء قبل التوقف وتعرضه لبعض الانتقادات وهو ما جاء فترة التوقف بمثابة توقيت مناسب له من أجل علاج السلبيات القائمة.

وجدد مسئولو الزمالك الثقة في المدرب ورفضوا بشكل نهائي فكرة رحيله بسبب الحاجة إليه من كل الجوانب والثقة في إمكانياته ورؤيتهم أن الفريق عانى من بعض السلبيات قبل توقف المسابقة بسبب الإصابات لدى عدد من النجوم والغيابات الاضطرارية والتي أجبرت المدرب على تغيير مراكز بعض اللاعبين واللعب بتشكل اضطراري في بعض المواجهات وهو ما أثر بشكل سلبي لكنهم يتوسموا خيرًا في تغيير الأمور مع إستئناف بطولة الدوري من جديد في تحسن الأداء والعودة إلى العروض الجميلة والاستفادة من خبرات المدرب الكبيرة في القارة السمراء بالتفوق القاري وتحقيق تائج إيجابية في مسابقة دوري أبطال افريقيا حيث أوقعت القرعة الزمالك مع مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.