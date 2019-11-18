شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يواجه رفض حاسم من نجم إنتر ميلان والان مع التفاصيل

الإثنين 18 نوفمبر 2019 يسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لتدعيم صفوفه بالخطوط الخلفية، حيث اقتراب نجمه تياجو سيلفا من وداع الملاعب أو الرحيل نتيجة التقدم بالعمر لذا كان نجم إنتر ميلان هو الخيار الأنسب من وجهة نظر توخيل ولكنه قوبل بالرفض.

وتشير صحيفة " كوريري " الإيطالية، إلى رغبة النيراتزوري بضم المدافع السلوفاكي سكرينيار، وعلى الرغن من رفض اللاعب، إلا أن هناك ليونارد مدير فريق العاصمة الفرنسية يسعى بقوته لعلاقته الطيبة مه إدارة الفريق الإيطالي بالإضافة لإقناعهم ببيعه رغم نية اللاعب القوية ومدير أعماله بالبقاء طويلا. جدير بالذكر أن باريس بات بالفعل متأثر للغياية بالنسبة للنواحي الدفاعية عبر اهتزاز النتائج بالاونة الأخيرة والتعرض لأكثر من هزيمة بالدوري الفرنسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يواجه رفض حاسم من نجم إنتر ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.