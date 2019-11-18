قبل مواجهة مصر ..ماذا قدم منتخب جزر القمر منذ عضوية الكاف ؟

الإثنين 18 نوفمبر 2019

يستقبل منتخب جزر القمر نظيره المنتخب المصري في تمام الثالثة من مساء اليوم الإثنين في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون .



ما قدمه منتخب جزر القمر منذ حصوله على عضوية الكاف

وفي سياق الحديث عن منافس المنتخب المصري ، انضم منتخب جزر القمر الذي تم تشكيله في عام 1979 لعضوية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في عام 2003، وأصبح عضواً في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في 2005.

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خاض منتخب جزر القمر منذ حصوله على عضوية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عام 2003 عدد 84 مباراة ضد 28 منتخب مختلف، حقق الفوز في 14 و تعادل في 20 و خسر 50 مباراة، سجل لاعبوه 56 هدفاً، واستقبلت شباكه 151 هدفاً.

موعد مباراة مصر وجزر القمر

تقام مبارة جزر القمر ضد مصر فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 فى الثالثة عصراً باستاد موروني بجزر القمر والذى يسع لـ10 آلاف مشجع.

ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات

يحتل منتخب جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على منتخب توجو في الجولة الأولى، بينما يحتل منتخب مصرالمركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل المخيب أمام كينيا 1-1 في الجولة الماضية.