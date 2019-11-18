تصفيات أمم أوروبا .. يوم الحسم في المجموعة الرابعة

الإثنين 18 نوفمبر 2019

يسدل الستار اليوم على منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من المجموعة الرابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.



وتعد المجموعة الرابعة هي أكثر المجموعات تشابكاً، نظراً لأنها لم تكشف عن أي متأهل رسمي للنهائيات حتى الآن.

وينحصر الصراع الآن بين ثلاثة منتخبات هي الدانمارك برصيد 15 نقطة وسويسرا برصيد 14 نقطة أيرلندا برصيد 12 نقطة.

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جبل طارق - سويسرا

المنتخب السويسري يبدو في وضعية أفضل، إذ يكفيه الفوز على منتخب جبل طارق المتواضع لضمان التأهل رسمياً، وهو أمر ليس بالصعب إطلاقاً على رجال المدرب فلاديمير بتيكوفيتش، لاسيما وأن منتخب جبل طارق لم يحصل على أي نقطة حتى الآن.

أيرلندا - الدانمارك

ستكون مواجهة تكسير عظام بين المنتخبين على أرضية ملعب "أفيفا" بالعاصمة الأيرلندية دبلن.

ويحتاج منتخب أيرلندا للفوز لضمان الوصول رسمياً، حيث سيصبح رصيد المنتخبان 15 نقطة، ويتم بعدها الإحتكام للمواجهات المباشرة التي ستكون في مصلحة الأيرلنديين بعد التعادل في مباراة الذهاب في كوبنهاجن.

بينما يكفي منتخب الدانمارك التعادل بأي نتيجة للتأهل رسمياً.

جدير بالذكر أن المبارتين ستنقلان في توقيت واحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.