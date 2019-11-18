شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الجزائر و بوتسوانا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الإثنين 18 نوفمبر 2019 ويسعي المنتخب الجزائري بقيادة المدرب جمال بن ماضي إلى مواصلة التألق الأفريقي في رحلة التأهل والحفاظ على لقب الكان ، وذلك حينما يحل محاربو الصحراء ضيفاً على بوتسوانا اليوم الإثنين في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في كرة القدم.

موعد مباراة الجزائر و بوتسوانا ومن المقرر أن تقام مباراة الجزائر و بوتسوانا بملعب "ناسيونال ستاديوم" بمدينة غابورون في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في تمام التاسعة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة. Advertisements القنوات الناقلة لمباراة الجزائر و بوتسوانا وتعرض مباراة الجزائر و بوتسوانا حصريا على قنوات :_ قناة beIn Sports 2 عربية قناة beIn Sports 1 فرنسية الجزائر تكتسح زامبيا في الجولة الأولى وتفوق المنتخب الجزائري على نظيره الزامبي 5-صفر ضمن الجولة الأولى، ما منحه صدارة مريحة ضمن منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون.

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