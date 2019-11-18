انت الان تتابع نادال ينهي الموسم في صدارة التصنيف العالمي وتسيتسيباس في المركز السادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النجم الإسباني رافاييل نادال

حافظ النجم الإسباني رافاييل نادال على موقعه في المركز الأول بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، وهي الأخيرة في 2019 ، بينما أنهى النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المتوج أمس الأحد بلقب البطولة الختامية بالعاصمة البريطانية لندن، هذا الموسم في المركز السادس في التصنيف.

وودع نادال منافسات البطولة الختامية من دور المجموعات لكن أقرب ملاحقيه، النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أخفق في استغلال الفرصة ولم ينجح في انتزاع الصدارة.

وأنهى نادال الموسم في المركز الأول بالتصنيف برصيد 9985 نقطة ويليه ديوكوفيتش في المركز الثاني برصيد 9145 نقطة.

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أما تسيتسيباس فقد حافظ على المركز السادس، بينما صعد النمساوي دومينيك ثيم، الذي خسر أمامه في النهائي أمس، من المركز الخامس إلى الرابع.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين الموافق 18 تشرين ثان/نوفمبر 2019 كما يلي :

الإسباني رافاييل نادال في المركز الأول برصيد 9985 نقطة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثاني برصيد 9145 نقطة السويسري روجيه فيدرر في المركز الثالث برصيد 6590 نقطة النمساوي دومينيك ثيم في المركز الرابع برصيد 5825 نقطة الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الخامس برصيد 5705 نقاط اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السادس برصيد 5300 نقطة الألماني ألكسندر زفيريف في المركز السابع برصيد 3345 نقطة الإيطالي ماتيو بيريتيني في المركز الثامن برصيد 2870 نقطة الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت في المركز التاسع برصيد 2540 نقطة الفرنسي جايل مونفيس في المركز العاشر برصيد 2530 نقطة.