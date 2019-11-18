الامارات | شاهد بالصور.. منتخب الأرجنتين وميسي في اسرائيل

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. منتخب الأرجنتين وميسي في اسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل المنتخب الارجنتيني وقائدة نجم برشلونة الاسباني ليونيل ميسي إلى اسرائيل الاحد عشية مواجهة الاوروغواي وديا، وذلك بعد عام من إلغاء ودية لمنتخب "التانغو" أمام اصحاب الارض رضوخا للاحتجاجات التي طالبت حينها بعدم اجراء اللقاء.

ونقلت صور تم تداولها مباشرة عبر الانترنت وصول ميسي ورفاقه إلى مطار بن-غوريون بالقرب من تل أبيب، قبل أن يصعدوا إلى حافلة من دون الادلاء باي تصريح أمام الصحافيين.

وعلى هامش مؤتمر صحافي عقده لاحقا مدرب الارجنتين ليونيل سكالوني في صالة فندق هيلتون في تل أبيب، اكد أن ميسي سيخوض اللقاء برغم كثافة المباريات بعد قيادة بلاده للفوز بلقاء الـ"سوبر كلاسيكو" الودي امام البرازيل بتسجيله هدف المباراة الأخيرة.

وقال سكالوني "ميسي سيلعب"، وتابع "لذا بامكانكم أن تبقوا هادئين".

ولم يخض ميسي قبل موقعة البرازيل اي مباراة مع منتخب بلاده منذ ان طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في كوبا اميركا في 7 يوليو الماضي، وذلك بسبب إيقافه لمدة ثلاثة اشهر وتغريمه 50 ألف دولار على خلفية اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.

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واشار سكالوني الى أنه سيتخذ قراره بشأن التشكيلة التي ستواجه الاوروغواي ظهر اليوم بعد أن يرتاح اللاعبون.

واضاف "انهم مرهقون، من دون أي مشاكل جسدية، ولكنهم متعبون وحسب" وأنه "لذا سننتظر حتى الغد ظهرا".

ولم يحتج الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على اقامة المباراة في تل أبيب، التي ستجمع بين رفيقي الدرب والزميلين في برشلونة قائد الارجنتين ميسي ولويس سواريز مهاجم الاوروغواي.

وأدانت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تدعو إلى مقاطعة اسرائيل احتجاجا على احتلال الاراضي الفلسطينية، اقامة المباراة بين المنتخبين.

وتأتي المباراة بعد عام من الغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن تُجرى بين الارجنتين واسرائيل التي أثارت موجة من الغضب والاحتجاجات من قبل الفلسطينيين وانتقادات قاسية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد منتخب "ألبيسيلستي".