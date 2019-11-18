شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تغييرات على تشكيل الفراعنة أمام جزر القمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، تشكيل الفراعنة لمواجهة جزر القمر، في إطار الجولة الثانية من المجموعة السابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.
ويقود محمود كهربا هجوم الفراعنة للمباراة الثانية على التوالي بعد مشاركته أمام كينيا وتسجيله هدف مصر الوحيد في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في إطار الجولة الأولى.
ومن ناحية أخرى، أجرى «البدري» 3 تغييرات على التشكيل الذي خاض مباراة كينيا، إذ أدخل محمد هاني بدلًا من أحمد فتحي وأيمن أشرف بدلًا من عبدالله جمعة وأحمد زيزو بدلًا من حسين الشحات.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمود علاء، أيمن أشرف
الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة
الهجوم: أحمد زيزو، محمود تريزيجيه، محمود كهربا
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