شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: هدفنا لم يتحقق إلا بالفوز على جنوب أفريقيا.. ورمضان صبحي قائد مميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، عن سعادته بما حققه الفريق حتى الآن، مشددًا على أن الهدف الرئيسي لم يتحقق إلا الفوز في نصف النهائي غداً أمام جنوب أفريقيا والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد غريب أن الأداء الذي قدمه فريقه يؤهله لحجز بطاقة العبور، مشيرا إلى أن منتخب جنوب أفريقيا قوي للغاية وسبق وواجهه مرتين من قبل وهو منتخب منظم للغاية ويمتلك جهازا فنيا مميزا، ولديهم القدرة على التأمين الدفاعي كونه لم تهتز شباكه بأي هدف ولكن في المقابل لم يسجل سوى هدفا وحيدا خلال مبارياته الثلاثة في البطولة، وكلها معطيات سيعمل عليها فريقه في المواجهة المقبلة.

وقال شوقي غريب، في المؤتمر الصحفي للمباراة: «منذ بداية البطولة والفريق يتعرض لضغوط مستمرة ولن تنتهي إلا بالتأكد من بلوغ الأولمبياد، والجمهور مطالب بدعم الفريق والمجموعة الحالية التي ستشكل قوام المنتخب الأول في المرحلة المقبلة، الخروج المبكر من بطولة أفريقيا للكبار كان سببا في بعض الضغوط، ولكن المجموعة الحالية قادرة على تجاوز الصعاب، أطلب من الجمهور الحضور المكثف في لقاء جنوب أفريقيا لأنه الداعم الأول للفريق وكان أحد الأسباب الرئيسية في الفوز على غانا وتحويل التأخر طوال اللقاء إلى فوز».

وأضاف غريب، أنه يشعر بالفخر الشديد لأن الجمهور والنقاد يطلقون على المنتخب الأولمبي، منتخب الرجال، وسعيد بهذا التوصيف الرائع الذي يؤكد أن الفريق يبذل قصارى جهده لإسعاد الشعب المصري وتحقيق حلم التأهل لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

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كما أكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه مواجهة جنوب أفريقيا صعبة كون منتخب «الأولاد» قوي ومنظم، وعاد ليؤكد أن منتخب مصر لم يحقق شيئا حتى الآن ولم ينجح في بلوغ هدفه، والرغبة كبيرة في الفوز وحصد بطاقة التأهل كونها مباراة مصيرية، وأنه درس المنافس جيدا ويعلم كل شيء عنه كما هو الحال بالنسبة للمنتخب الجنوب أفريقي، ويعد بأن يحقق المنتخب آمال الشعب المصري بتحقيق الفوز والتأهل للأولمبياد والفوز بلقب البطولة.

وأشار غريب إلى أن الجيل الحالي من اللاعبين قادر على تحقيق الإنجازات وشبيه بجيل 2001 الذي حقق معه برونزية كأس العالم في الأرجنتين، ولديهم طاقة كبيرة مخزونة قادرون على دعم المنتخب الأول والتواجد في كأسي العالم 2022 وكذلك 2026.

وشدد مدرب الفراعنة، على أنه استقر على طريقة لعب لمواجهة جنوب أفريقيا القوي والعنيد والقادر على التحول السريع من الدفاع للهجوم، ومنذ بداية البطولة هناك تعليمات واضحة وخطط يعرفها اللاعبون عن ظهر قلب ويتمنى تطبيقها أمام الأولاد وتحقيق اللقب في النهاية هو حلم الجميع.

ووجه المدرب الشكر للأمن المكلف بتأمين المنتخب كون الوصول لغرف اللاعبين في فندق الإقامة يعد أمرا مستحيلا ولا يمكن لأي شخص الوصول للاعبين ولا يسمح لأحد بالدخول والحديث مع اللاعبين وتوقيع عقود وغيرها من الأمور التي كانت تحدث سابقا.

وأوضح غريب أن قوام المنتخب كامل ولا توجد إصابات على الإطلاق وأكرم توفيق غير مصاب وسيخوض مباراة جنوب أفريقيا وبدون بطاقات صفراء تجعل الفريق يخشى الإيقاف في حال العبور للنهائي، موضحا أنه انتقى جهازه المعاون واللاعبين بعناية فائقة، وكانت هناك مشكلة في اختيار قائد المنتخب كونه يحتاج شخصية مختلفة، وكان اختيارا مميزا وجود رمضان صبحي كقائد للفريق وكل اللاعبين يحترمونه ولديه خبرات كبيرة رغم صغر سنه، وهو مطمئن على اللاعبين كون رمضان صبحي يفرض سيطرته على الفريق بدون أن يشعر الجهاز الفني بأي مشاكل، وتمنى تحقيق رقم قياسي في الحضور بمباراة جنوب أفريقيا.