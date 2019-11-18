شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جنوب أفريقيا: مواجهة مصر صعبة.. لكننا سنفوز ونتأهل لـ«طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عبر ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي لكرة القدم، عن تخوفه من مواجهة منتخب مصر في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، المقرر إقامتها مساء غدًا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي.

واعتبر «نوتواني» مواجهة مصر صعبة وقوية كون الفائز منها يتأهل إلى نهائي البطولة ويضمن التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى أن مباراة الفراعنة ستكون كبيرة ومثيرة خاصة في ظل إقامتها على استاد القاهرة بعد تعود فريقه على ملعب السلام.

وقال مدرب جنوب أفريقيا، في المؤتمر الصحفي للمباراة: «واجهنا مصر في مباراة ودية واستفدنا منها كثيرا لذلك فنحن جاهزون للمباراة والفريق الأفضل سيفوز وحاليا وصلت البطولة إلى مرحلة الحسم لذلك سنواجه مصر بأفضل فريق لدينا».

Advertisements

وأضاف: «نحن نلعب بتوازن كبير لكن عندما شاهدنا مباراتينا في دور المجموعات بالبطولة وقفنا على بعض الأخطاء وحرصنا على تصحيحها قبل مباراة الغد».

وأكمل: «بكل تأكيد لدي أهداف كثيرة أعمل لها لذلك لجئنا للدفاع أمام نيجيريا وكوت ديفوار وتمكنا من استغلال الفرص التي أتيحت لنا في الهجوم لذلك سنستمر في أسلوبنا نظرا لنجاحنا به».

وتابع: «منتخبنا الأول قدم أداء قوي في أمم أفريقيا 2019 وثلاثة من لاعبي فريقي اكتسبوا الخبرة من خلال مشاركتهم في بطولة الكبار لذلك فهم إضافة كبير لنا، وكرة القدم المصرية أكثر فنية وبدنية مننا لكننا سنسعى لتحقيق الانتصار والتأهل للمباراة النهائية فنحن أتينا إلى مصر لتحقيق اللقب وكنت أتمنى مواجهة مصر في النهائي وليس نصف النهائي خاصة أنها ستلعب أمام جماهيرها الكبيرة».

واختتم: «الفريق الذي يأتي بثقة كبيرة مثل مصر يشكل علينا ضغط كبير نظرا لما يمتلكه من قدرات هجومية كبيرة وهو سريع للغاية لكننا نلعب بشكل جيد في الدفاع وفريقي اكتسب العديد من الخبرات أثناء البطولة وفي حال خوضنا لركلات الترجيح في المباراة سيكون رائع لنا».