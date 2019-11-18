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فكري صالح ينشر صورة عمرها 39 سنة مع وحش أفريقيا

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

نشر مدرب الحراس الأسبق للمنتخب الوطني فكري صالح، صورتين له مع إكرامي الشحات، حارس ومدرب حراس الأهلي السابق، عبر صفحته على موقع «تويتر».

وكتب «صالح» معلقًا على الصورتين: «وحش إفريقيا عملاق الزمن الجميل.. وفرق بين الصورتين ٣٩ سنة والحمد لله دائمًا وأبدًا».

فكري صالح وإكرامي
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