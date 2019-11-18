شكرا لقرائتكم خبر عن ويليان يعلق تجديد عقده مع تشيلسي من أجل «حلم برشلونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق اللاعب البرازيلي ويليان مفاوضات تجديد عقده مع ناديه تشيلسي الإنجليزي على أمل تحقيق حلمه بالانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري، إذ يحق له التوقيع مجانًا لأي نادي بداية من يناير، على أن ينضم إليه مع انطلاق الموسم القادم.

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وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن البلوز على استعداد لتقديم عقد يمتد لعامين مع خيار إضافة عام ثالث لنجمهم البرازيلي، إذ يرغب المدير الفني فرانك لامبارد لتأمين تواجد اللاعب ضمن صفوف الفريق، لكن صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أكدت أن ويليان ليس في عجلة من أمره للتوقيع على العقد الجديد.

وقالت الصحيفة: «البرازيلي مرتاح جدًا في لندن ويشعر بالتقدير، ولكنه لم يخف أبدًا حلمه بالتوقيع لبرشلونة»، مضيفة أن يوفنتوس الإيطالي أيضًا على استعداد لدخول السباق على خدمات ويليان.

وكان تشيلسي قد رفض سابقًا عرضًا لويليان من برشلونة بلغت قيمته 55 مليون جنيه إسترليني عام 2017.