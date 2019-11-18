شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تقييم لحكام «الممتاز» استعدادًا لعودة الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، على مدار الأيام الثلاثة المقبلة دورة تقييم لآداء حكام القسم الممتاز لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عن مجمل المباريات السابقة.
ووفقًا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، تقام الدورة بأحد فنادق القاهرة وتبدأ غدا الثلاثاء، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، وتتضمن محاضرات نظرية وتدريبات عملية، يحضر جانب منها وسائل الإعلام.
وتأتي الدورة في إطار استعدادات الحكام لاستئناف مباريات الدوري في أعقاب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.
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