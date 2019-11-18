شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غانا: قادرون على إقصاء كوت ديفوار والتأهل لـ«طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إبراهيما تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي لكرة القدم، عن صعوبة مواجهة كوت ديفوار، المقرر لها عصر غداً الثلاثاء، في قبل نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، معللاً ذلك بأنه تحمل مكافأة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، مشيرا في نفس الوقت إلى قوة المنتخب الإيفواري وجميع المنتخبات التي شاركت في البطولة.

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وقال تانكو، في المؤتمر الصحفي للمباراة: «لدي ثقة في فريقي وقدرتهم على العبور والتأهل لنهائي البطولة والتتويج باللقب في ظل التدرج خطوة بعد خطوة والتطور في الأداء والمستوى الفني، خاصة بعد اكتمال القائمة وخلوها من أي إصابات، وسنختار التشكيل المطلوب والخطة المناسبة».

وأضاف: «بسبب صعوبة الحصول على معلومات كاملة عن المنتخبات المنافسة، فألجأ إلى وضع الخطة وفقا لما لدي من المعلومات، ومباراة كوت ديفوار ستكون صعبة للغاية وتكتيكية لرغبة الفريقين في العبور لأولمبياد طوكيو».

وأكمل: «غانا وكوت ديفوار متشابهان إلى حد كبير في الأداء والمستوى وطريقة اللعب وسيكون اللقاء صعبا كونه مؤهل للأولمبياد والكل يدرك مدى أهمية هذه المواجهة الصعبة ولكن فريق غانا قادر على الفوز والوصول إلى النهائي، سنشاهد مباريات كوت ديفوار في البطولة والإعداد مختلف قليلا عن باقي المباريات في دور المجموعات كونها مواجهة نصف نهائي والفائز منها سيعبر للأولمبياد، وكل مباراة مختلفة عن الأخرى ودائما لكل مباراة نظرة مختلفة».