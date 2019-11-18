شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كوت ديفوار: لابد من الحذر أمام غانا.. وهذا هو الفارق بين ملعبي القاهرة والسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي لكرة القدم، أنه ينتظر من لاعبيه تقديم أفضل ما عندهم خلال مواجهة غانا، المقرر إقامتها مساء غداً الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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وقال حيدرا، في المؤتمر الصحفي للمباراة: «درسنا منتخب غانا جيدا وفريقي مستعد للمباراة، يوجد اختلاف بين ملعبي القاهرة والسلام، لأن الأخير أصغر في المساحة، ولكن الأهم بالنسبة لنا هو تسجيل الفرص وعدم إهدارها، وأفضل شيء هو القيام بالتدريب جيدا لفريقنا حتي نستطيع الفوز بالمباراة«.

وأضاف: «الجمهور المصري يعطينا كل الحماس، وستاد القاهرة من أعظم الملاعب الموجودة التي نلعب عليها، وقد يعوض ذلك فقدان لاعبين مهمين ولكن باقي اللاعبين جاهزين لتحقيق الفوز».

وشدد المدرب على أن فريقه متحمس جدا للمواجهة، لكنه عاد وأكد على ضرورة اللعب بحذر.