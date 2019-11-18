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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجم التوفيز يقترب من أبواب روما والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
اقترب اللاعب الإيطالي ذات الأصول الإفريقية "مويس كين" نجم يوفنتوس السابق ولاعب إيفرتون الحالي من النجاة من جحيم التوفيز، إلى قلب روما وذئابه ليرافق دجيكو بهجوم الفرق خلال يناير.
وتشير عدة تقارير أن إدارة روما، قد قررت الاستماع لتوسلات والد اللاعب الشاب من أجل إنقاذه وإعادة للمسار الصحيح، الذي كان عليه منتصف الموسم الماضي مع السيدة العجوز حينما أحرز عدة أهداف منذ صعوده للفريق واللعب لصالح المنتخب الإيطالي تحت قيادة روبرتو مانشيني.
جدير بالذكر أن كين، قد ساهم بقوة مع يوفنتوس بعدة أهداف مؤثرة في الأمتار الاخيرة لبضع لقاءات هامة وكذلك أحرز مع المنتخب الإيطالي بعض الأهداف.
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