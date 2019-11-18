موعد مباراة الجزائر و بوتسوانا والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

ويسعي المنتخب الجزائري بقيادة المدرب جمال بن ماضي إلى مواصلة التألق الأفريقي في رحلة التأهل والحفاظ على لقب الكان ، وذلك حينما يحل محاربو الصحراء ضيفاً على بوتسوانا اليوم الإثنين في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في كرة القدم.



ومن المقرر أن تقام مباراة الجزائر و بوتسوانا بملعب "ناسيونال ستاديوم" بمدينة غابورون في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في تمام التاسعة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

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وتعرض مباراة الجزائر و بوتسوانا حصريا على قنوات :_

قناة beIn Sports 2 عربية

قناة beIn Sports 1 فرنسية

وتفوق المنتخب الجزائري على نظيره الزامبي 5-صفر ضمن الجولة الأولى، ما منحه صدارة مريحة ضمن منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون.