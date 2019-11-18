شكرا لقرائتكم شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبي قادرون على تحقيق البطولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أضاف شوقي غريب أن مستوي لاعبيه والنتائج تؤهلهم للفوز بالبطولة لكن هدفنا الأساسي هو التأهل لأولمبياد طوكيو المقبلة ٢٠٢٠. Advertisements أضاف غريب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن مباراة جنوب افريقيا صعبة لكنه يستعد بشكل قوي ويعي قدرات المدير الفني لجنوب أفريقيا. وقال غريب نواجه ضغوط منذ بداية البطولة لكن المساندة الجماهيرية للاعبين تجعلهم قادرين علي مواجهة أي ضغط.

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