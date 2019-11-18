شكرا لقرائتكم جناح يوفنتوس يستعطف بوجبا للعودة إلى السيدة العجوز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ودافع بول بوجبا عن ألوان يوفنتوس الإيطالى خلال الفترة من 2012 حتى 2016، وتوج معهم بـ 8 ألقاب.

Advertisements

بدوره نشر خوان كوادرادو صورة له مع بول بوجبا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام": وكتب عليها: " كم هو لطيف أن أراك مرة أخرى".

وتزامان فى القوت الذى تحوم فيه الشكوك حول مستقبل بوجبا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسط إهتمام من ريال مدريد ومراقبة من يوفنتوس الإيطالى.

ويعتبر بوجبا أحد أفضل لاعبي يوفنتوس قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد 2016 كأغلى لاعب خط وسط في تاريخ كرة القدم.