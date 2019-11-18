شكرا لقرائتكم جناح يوفنتوس يستعطف بوجبا للعودة إلى السيدة العجوز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ودافع بول بوجبا عن ألوان يوفنتوس الإيطالى خلال الفترة من 2012 حتى 2016، وتوج معهم بـ 8 ألقاب.
ويعتبر بوجبا أحد أفضل لاعبي يوفنتوس قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد 2016 كأغلى لاعب خط وسط في تاريخ كرة القدم.
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