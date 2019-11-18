شكرا لقرائتكم شاهد هطول الأمطار فى جزر القمر بكاميرا كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبل ساعات من مواجهة منتخب مصر المحدد لها الثالثة عصرا فى ثان مواجهات تصفيات أفريقيا ، نشر محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب المنتخب الوطنى الأول تغريدة للطقس فى جزر القمر. و علق كهربا على الحالة التى نشرها بدعاء المطر : اللهم صيبا نافعا، للتضرع إلى الله قبل المواجهة الصعبة أمام جزر القمر. Advertisements وفى سياق متصل تتجه النية داخل الجهاز الفنى للدفع بأيمن أشرف للتأمين الدفاعي على حساب عبدالله جمعه وفى الوسط طارق حامد و عمرو السولية أمامهما محمود تريزيجيه بينما هناك مفاضلة للدفع بمحمود كهربا فى مركز صانع العاب على حساب محمد مجدي افشه الذى يرغب الجهاز الفني فى الاستفادة من مهاراته فى الشوط الثاني ، كما سيتم الدفع بحسين الشحات فى الجناح الأيمن وسط منافسة كبيرة مع أحمد سيد زيزو و الإعتماد على مهاجم صريح وهو حسام حسن من أجل مواجهة الأطوال فى منتخب جزر القمر فى خط الدفاع

كهربا

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