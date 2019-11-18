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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر اليوم الاثنين 18-11-2019 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021
ويقام اللقاء في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.
منتخب مصر
مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر اليوم الاثنين 18-11-2019 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021
منتخب مصر
واستقر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر على تشكيل المنتخب الوطنى الذى سيواجه به منتخب جزر القمر فى ثانى مواجهات التصفييات المؤهلة لكاس الامم الافريقية الكاميرون 2021.
وضم تشكيل المنتخب الوطنى كل من :"محمد الشناوى فى حراسة المرمى.
الدفاع : محمد هانى ومحمود علاء وأحمد حجازى وأيمن أشرف .
الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما أفشة وتريزيجيه وأحمد زيزو فى خط الوسط.
كهربا يقود خط الهجوم".
مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر اليوم الاثنين 18-11-2019 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بث مباشر بدون تقطيع
منتخب مصر
مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر اليوم الاثنين 18-11-2019 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بث مباشر بدون تقطيع
منتخب مصر
منتخب جزر القمر يتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط عقب تحقيق فوز ثمين خارج الديار على منتخب توجو بهدف نظيف، ويسعى المنتخب العربي الشقيق لضرب عصفورين بحجر واحد بتحقيق انتصار تاريخي في أول مواجهة رسمية أمام منتخب مصر، والانفراد بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط والاقتراب من الظهور الأول في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.
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