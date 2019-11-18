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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر اليوم الاثنين 18-11-2019 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021

يدخل منتخب مصر مباراة مصيرية في مواجهة مضيفه منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا2021.

ويقام اللقاء في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر



مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر اليوم الاثنين 18-11-2019 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 منتخب مصر

منتخب مصر تعثر في المباراة الأولى أمام كينيا على ملعبه برج العرب بهدف لكلا الفريقين في أول مباراة رسمية تحت قيادة المدرب الوطني حسام البدري.

و يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز على جزر القمر وتصحيح المسار، وتفادي سيناريو تصفيات 2012 عندما تعادل المنتخب تحت قيادة حسن شحاتة في اللقاء الأول مع منتخب سيراليون 1-1 في القاهرة ثم الخسارة على يد منتخب النيجر بهدف دون رد، ثم تذيل المجموعة برصيد 5 نقاط وعدم التأهل لكأس أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ عام 1982.

واستقر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر على تشكيل المنتخب الوطنى الذى سيواجه به منتخب جزر القمر فى ثانى مواجهات التصفييات المؤهلة لكاس الامم الافريقية الكاميرون 2021. وضم تشكيل المنتخب الوطنى كل من :"محمد الشناوى فى حراسة المرمى. Advertisements الدفاع : محمد هانى ومحمود علاء وأحمد حجازى وأيمن أشرف . الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما أفشة وتريزيجيه وأحمد زيزو فى خط الوسط. كهربا يقود خط الهجوم". مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر اليوم الاثنين 18-11-2019 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بث مباشر بدون تقطيع منتخب مصر مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر اليوم الاثنين 18-11-2019 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بث مباشر بدون تقطيع منتخب مصر

منتخب جزر القمر يتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط عقب تحقيق فوز ثمين خارج الديار على منتخب توجو بهدف نظيف، ويسعى المنتخب العربي الشقيق لضرب عصفورين بحجر واحد بتحقيق انتصار تاريخي في أول مواجهة رسمية أمام منتخب مصر، والانفراد بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط والاقتراب من الظهور الأول في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.