شكرا لقرائتكم هشام يكن : مواجهة جزر القمر يجب التعامل معها نفسياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد هشام أن من المسئول عن إختيارات لاعبى المنتخبات المصرية حاليا حتى يتم إختيار لاعبين غير جديرين بتمثيل المنتخب ، مشيرا إلى أنه يجب ضم اللاعبين الكفاءات .
ويخوض حسام البدري المدير الفني للمنتخب لقاء جزر القمر ولا بديل أمامه إلا تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على أماله فى التأهل لأمم افريقيا ، حيث تنص اللوائح على تأهل صاحب المركز الأول و الثاني من كل مجموعة للدور الثاني وفي حالة تحقيق أى نتيجة غير الفوز سيصعب من مهمة الفراعنة فى الأدوار المقبلة.
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