شكرا لقرائتكم هشام يكن : مواجهة جزر القمر يجب التعامل معها نفسياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على حال الكرة حاليا التى أصبحت فى وضع صعب جدا بسبب إختيارات لاعبى المنتخب الوطنى التى ليست مناسبة للمرحلة الحالية .

وأكد هشام أن من المسئول عن إختيارات لاعبى المنتخبات المصرية حاليا حتى يتم إختيار لاعبين غير جديرين بتمثيل المنتخب ، مشيرا إلى أنه يجب ضم اللاعبين الكفاءات .

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وتحدث على مواجهة منتخب مصر أمام جزر القمر ، قائلا أن هذه المواجهة ستكون صعبة و يجب التعامل معها من الناحية النفسية للاعبين بعد التعادل المخيب للأمال أمام كينيا بنتيجة 1 / 1 فى ضربة بداية التصفيات .

ويخوض حسام البدري المدير الفني للمنتخب لقاء جزر القمر ولا بديل أمامه إلا تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على أماله فى التأهل لأمم افريقيا ، حيث تنص اللوائح على تأهل صاحب المركز الأول و الثاني من كل مجموعة للدور الثاني وفي حالة تحقيق أى نتيجة غير الفوز سيصعب من مهمة الفراعنة فى الأدوار المقبلة.