شكرا لقرائتكم عبدالحفيظ يطمئن على دوليين الأهلى,, ويؤكد ضرورة عودة الأجانب فى الموعد المحدد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مدير الكرة أن عودة اللاعبين الدوليين ستكون في الموعد المحدد لهم؛ سواء الثنائي الإفريقي أو المتواجدين مع المنتخبين الأول والأولمبي، ويواصل الفريق تدريباته خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، حيث يخوض مرانه في الرابعة عصر اليوم، ويلعب مباراة ودية غدا الثلاثاء أمام الاتصالات لتجهيز جميع اللاعبين لمرحلة ما بعد التوقف.
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