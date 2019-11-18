المقاولون العرب مكتمل الصفوف قبل اسئتناف الدوري المصري...

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وخاض المقاولون العرب 3 وديات على ملعبه بالجبل الأخضر خلال فترة التوقف، حيث فاز ذئاب الجبل على منوف بنتيجة 6/2، وتعادل في الودية الثانية أمام طنطا بنترجة 1/1، قبل أن يفوز المقاولون على الطلائع في الودية الأخيرة بثلاثية نظيفة.
واصبح فريق المقاولون العرب مكتمل الصفوف بعد عودة لاعبه أحمد الشيمي الذي كان قد تعرض لكدمة قوية في الأنكل خلال مباراة الزمالك الأخيرة، فيما يواصل طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل برنامجه العلاجي من التمزق في العضلة الخلفية مع الجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي المشارك في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة.
ويقع المقاولون العرب فى المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز فى مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف فى افتتاحية الدورى، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الإنتاج الحربي 1/0، وأخيرًا الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، ويسعى ذئاب الجبل لاستعادة الانتصارات أمام أسوان والعودة من جديد إلى المربع الذهبي.
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