كهربا يقود هجوم منتخب مصر ضد جزر القمر...

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جدة - عمرو شويل استقر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر على تشكيل المنتخب الوطنى الذى سيواجه به منتخب جزر القمر فى ثانى مواجهات التصفييات المؤهلة لكاس الامم الافريقية الكاميرون 2021. وضم تشكيل المنتخب الوطنى كل من : محمد الشناوى فى حراسة المرمى الدفاع : محمد هانى ومحمود علاء وأحمد حجازى وأيمن أشرف الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وأمامهما أفشة وتريزيجيه وأحمد زيزو فى خط الوسط. Advertisements الهجوم : كهربا

تشكيل منتخب مصر موعد مباراة جزر القمر ضد منتخب مصر اليوم المواجهة المرتقبة والهامة للفراعنة ستقام في تمام الساعة الثالثة عصر غدا الاثنين على استاد " دي موروني" في عاصمة جزر القُمر، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير للمنتخب المستضيف.

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